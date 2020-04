Spacciavano droga ai ragazzini, presa la banda di richiedenti asilo

Nei giorni scorsi, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Gorizia, coadiuvato anche dal personale delle Stazioni dei Carabinieri di Gorizia Principale e di Favaro Veneto, ha dato esecuzione a sei misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari di Gorizia a carico di altrettenti cittadini extra comunitari di origine afghana e pakistana, richiedenti asilo e domiciliati in città, di età compresa tra i 23 e i 33 anni.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura delle Repubblica di Gorizia, era iniziata ad aprile 2019, a seguito di alcune segnalazioni da parte degli istituti scolastici vicini al parco della Valletta. I militari del Norm hanno iniziato a monitorare l’area. Le indagini, nel corso delle quali sono stati fermati alcuni minori in possesso di sostanze stupefacenti, hanno permesso al personale dell’Arma di riscontrare che effettivamente tra il parco della Valletta e il parcheggio di via Oriani, proprio nei pressi di tre noti istituti scolastici, avvenivano gli incontri tra spacciatori e clienti.

Da subito è parso evidente che i pusher avevano scelto quei luoghi per eludere i controlli da parte delle forze di polizia e per poter occultare lo stupefacente tra la vegetazione, facilitando così la loro fuga. I numerosi servizi di osservazione e contrasto dell’attività illecita eseguiti dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, si sono protratti fino all’autunno del 2019 e hanno consentito di riscontrare numerosissime cessioni di modiche quantità di stupefacente, prevalentemente hashish e marijuana, con diversi sequestri nei confronti dei giovani clienti, per un complessivo di quasi 50 grammi di sostanze.

Uno degli elementi più preoccupanti emersi nel corso delle indagini è indubbiamente la giovane età della maggior parte dei clienti, che si aggira tra i 15 e i 17 anni; alcuni di loro risultavano residenti anche in provincia di Gorizia e non solo in città, circostanza che evidenzia in modo inequivocabile come i pusher e la 'piazza' erano noti agli adolescenti non solo in ambito cittadino ma, quantomeno, a livello provinciale.

Quanto emerso è stato riferito alla Procura della Repubblica di Gorizia che, esaminati gli elementi raccolti, ha inoltrato una richiesta di misura cautelare al Gip del Tribunale di Gorizia che, valutati gli elementi probatori, ha emesso le ordinanze a carico dei sei cittadini stranieri eseguite dai carabinieri.