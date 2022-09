Spacciavano droga in via Roma, condannati

Per ogni grammo di hashish è stato condannato a una multa di 200 euro e un mese e una settimana di reclusione. E’ il conto salato, un anno di carcere e 1.800 euro di multa in tutto, che il Tribunale di Udine ha presentato oggi a un cittadino afghano di 28 anni, riconosciuto colpevole dal giudice Daniele Faleschini Barnaba per la detenzione di 9 grammi di droga a finii di spaccio.

A fine 2018, l’uomo - trovato a Udine nonostante il divieto di rientro per tre anni notificatogli dal Questore pochi mesi prima – è stato individuato in via Roma dalla Polizia di Stato. Alla vista degli agenti, ha cercato di disfarsi del pezzo di hashish particolarmente ricco di principio attivo che nascondeva nella manica del maglione.

Il giudice Faleschini Barnaba ha poi condannato a un anno e due mesi di reclusione e 2mila euro di multa un cittadino marocchino di 23 anni per spaccio di marijuana, sempre in via Roma. Il giovane è stato riconosciuto colpevole di aver ceduto periodicamente dai 5 ai 10 grammi di marijuana a un italiano nell’arco di un anno e mezzo tra il 2018 e il 2019.

Per entrambi è stata disposta l’espulsione dal territorio nazionale dopo l’espiazione della pena.