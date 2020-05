Spaccio ai tempi del Covid-19, tre arresti e una denuncia

I Carabinieri della Sezione Operativa di Trieste hanno arrestato in flagranza di reato, e denunciato in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 26enne e un 29enne, entrambi triestini, pregiudicati. A seguito di una perquisizione, i due giovani sono stati trovati in possesso di cocaina ed eroina in quantità superiori rispetto a quanto consentito per l’uso personale; è stato trovato anche un bilancino di precisione e diverso materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente; è successo nella serata di martedì 14 aprile. L’uomo, in stato di arresto, è stato condotto ai domiciliari nella sua abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella tarda serata di martedì 21 aprile, poi, sempre i Carabinieri della Sezione Operativa hanno arrestato in flagranza del reato per spaccio un 18enne modenese, domiciliato a Trieste, e una 19enne comasca, anche lei residente a Trieste. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 7 grammi di marijuana suddivisa in dosi pronte alla vendita, e di denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio.

All’esito della perquisizione domiciliare, la giovane è stata trovata in possesso di 80 grammi circa della stessa sostanza, di un bilancino di precisione e di denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio. Entrambi, su disposizione del Pubblico Ministero, sono stati condotti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni.