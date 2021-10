Spaccio al parco Moretti, denunciato un giovanissimo

Gli agenti delle Volanti della Questura di Udine ieri hanno denunciato due ragazzi per detenzione illecita di stupefacente.

Durante un servizio di controllo nella zona del parco Moretti, verso le 14, i poliziotti hanno fermato un ragazzo che, dopo essersi intrattenuto con un altra persona, poi allontanatasi, s'incamminava verso di loro.

Apparso da subito insofferente, ha consegnato agli agenti una pallina di hashish di neanche un grammo di peso, a suo dire appena comprata, e un coltellino. I poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo in ufficio. Sono spuntati, nascosti in una scarpa, un mezzo panetto di hashish per ulteriori 40 grammi circa di peso e un bilancino di precisione, sostanza evidentemente destinata allo spaccio. Il ragazzo, cittadino italiano residente in provincia che compirà 18 anni fra pochi giorni, è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per la detenzione illecita della droga e il possesso ingiustificato del coltello.

In mattinata, invece, un’altra Volante ha identificato un 21enne, cittadino straniero residente in città, nell’area verde nei pressi del parcheggio multipiano di via Magrini, intento a fumare con una donna vicino ai giochi dei bambini. Anche in questo caso il giovane ha consegnato spontaneamente un grammo circa di marijuana, ma solo per nascondere gli altri 11 grammi, già frazionati in dosi, che celava in una tasca. Al termine degli atti anche lui è stato denunciato per la detenzione illecita dello stupefacente.