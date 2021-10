Spaccio al Parco Moretti di Udine: denunciato un giovane

Gli agenti delle Volanti della Questura di Udine nel pomeriggio di ieri, 8 ottobre, hanno denunciato, in stato di libertà, uno straniero per detenzione illecita di stupefacente.



Durante un servizio di controllo del territorio, finalizzato a reprimere il fenomeno dello spaccio di stupefacente nella zona del parco Moretti di Udine, verso le ore 12.00, un agente notava un giovane straniero alzarsi da una panchina e nascondere qualcosa in una fessura di un albero per poi, accortosi della presenza del poliziotto, darsi a precipitosa fuga. L’agente recuperava quanto occultato, un bilancino di precisione ed uno smartphone, e solo in un secondo momento l’equipaggio di un’altra Volante riconosceva e fermava il fuggitivo. Questi, un cittadino afghano 18enne domiciliato in Udine, veniva trovato in possesso di un grammo circa di hashish, sostanza che lo stesso riferiva aver comprato precedentemente per poi rivenderla, ed una banconota da 20 euro, probabile provento di precedenti cessioni. Al termine degli accertamenti il giovane veniva deferito all’AG per detenzione illecita finalizzata allo spaccio di hashish, sequestrato al pari del denaro, del bilancino e del telefono.



Già il 25 settembre scorso le Volanti della Questura avevano arrestato un altro cittadino afghano trovato nello stesso parco con un “sasso” di cocaina pura, occultato sotto le mutande, e dal quale avrebbe ricavato decine di dosi pronte da spacciare.