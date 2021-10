Spaccio al parco Moretti, nuovo arresto

Nuovo arresto per spaccio al parco Moretti di Udine. Dopo l’operazione portata a termine nel pomeriggio di venerdì 8 ottobre e la precedente del 25 settembre, sabato mattina gli agenti delle Volanti della Questura hanno fermato un 29enne cittadino pakistano che aveva appena ceduto una dose di droga a un giovane.

Durante un servizio di controllo, verso le 11, i poliziotti hanno osservato una coppia di giovani italiani avvicinarsi a uno straniero seduto su una panchina. Poco dopo giungeva un altro straniero, chiamato dal primo, che consegnava qualcosa in mano a uno dei ragazzi. Immediatamente l’equipaggio di una Volante ha fermato un 25enne italiano, residente in Friuli, che ammetteva di consumare occasionalmente hashish e di aver appena comperato un grammo di sostanza da uno straniero per 10 euro.

Nel frattempo l'equipaggio di un'altra Volante, nonostante avesse tentato di allontanarsi, evidentemente allertato della presenza della Polizia, fingendo di fare sport, ha raggiunto lo spacciatore.

L'uomo, un 29enne pakistano residente in città, è stato trovato in possesso di un ulteriore pezzo di sostanza del peso di 13 grammi e di 205 euro in banconote di diverso taglio, provento di precedenti cessioni. I poliziotti, scoperto che risiedeva in città, da solo in un appartamento in affitto, hanno perquisito l'alloggio e, sebbene l'uomo negasse di avere altra droga o contanti, hanno individuato altri 3.150 euro in banconote, nascosti in due punti differenti della casa.