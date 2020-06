Spaccio di cocaina, sequestrati 10mila euro a Trieste

Detenzione a fini di spaccio di cocaina: in arresto un cittadino sud americano, due gli indagati in stato di libertà. Sequestrati oltre 10mila euro. Questo il bilancio delle attività svolte dalla Squadra Mobile della Questura nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste.

Nel corso della mattina di mercoledì 17 giugno gli investigatori della sezione contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile, con l’ausilio di unità cinofila della Guardia di Finanza di Trieste, hanno dato esecuzioni a dei decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Trieste, a seguito di investigazioni per reprimere un giro di spaccio di cocaina in città.

Gli appostamenti svolti nel corso delle ultime settimane hanno consentito di verificare la presenza di soggetti, alcuni dei quali rivelatisi assuntori di droga, accedere a un condominio di via Manzoni, dove vive uno degli indagati.

Gli approfondimenti investigativi effettuati hanno consentito di studiare abitudini e spostamenti, nonché di sequestrare in più circostanze dosi di cocaina a carico di diversi compratori.



Acquisiti tali elementi il Pubblico ministero titolare del fascicolo ha emesso dei decreti di perquisizione locale e personale a carico di quattro soggetti, tutti di origini sud americane; nel corso delle operazioni, in un’abitazione di via Fabio Severo, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 20 grammi di cocaina in pietra pronta per il taglio e lo spaccio, mentre in altro appartamento in via Manzoni è stata rinvenuta sostanza per tagliare lo stupefacente. Oltre 10mila euro il denaro in contante suddiviso in mazzette da diverso taglio. Sequestrate anche dosi di marijuana.Un dominicano, classe 1989, è stato arrestato e posto ai domiciliari.Durante le operazioni, uno dei soggetti sottoposti a perquisizione ha opposto resistenza, aggredendo uno dei poliziotti intervenuti. L’uomo dovrà rispondere di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.