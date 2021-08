Spaccio di droga a Bibione: due arresti

Un cittadino italiano e un cittadino albanese sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Bibione, lo scorso 6 agosto, per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Durante una perquisizione eseguita dai militari dell'Arma della Compagnia di Portogruaro, sono stati trovati in possesso di un etto di cocaina, di 460 grammi di hashish, di un bilancino di precisione, di materiale per il confezionamento e di 14mila euro in contanti, denaro provento dell'attività illecita. I due uomini sono stati portati in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria Pordenonese.