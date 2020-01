Spaccio di droga, arrestato richiedente asilo

Un cittadino pakistano di 26 anni, richiedente protezione internazionale ma senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio nella prima serata di ieri. È stato segnalato, poco dopo le 20, da un cittadino in via Pastrengo, una laterale di viale Trieste, mentre si aggirava con fare sospetto in prossimità di un'auto in sosta.

Il cittadino ha chiamato il 112; sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato delle Volanti. L'uomo è stato trovato in possesso di tre panetti di hashish, del peso di 263 grammi complessivo. Per lui è scattato l'arresto. E' stato accompagnato nel carcere di Udine, a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre la droga è stata sequestrata.