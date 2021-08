Spaccio di droga tra gli ombrelloni a Grado

In tre si aggiravano con fare sospetto tra gli ombrelloni, sulla spiaggia di Grado. Uno di loro è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, poiché trovato in possesso di diverse dosi di droga, durante i controlli effettuati dai militari a Ferragosto. Nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto nello zaino dell'arrestato anche un tirapugni e una pistola giocattolo priva del tappo rosso, a tal riguardo dovrà rispondere anche di porto abusivo di armi e ricettazione.

Il giovane, mentre veniva accompagnato in caserma, ha tentato anche di disfarsi di nove dosi di marijuana già confezionate e pronte per essere cedute a terzi. Controlli più approfonditi hanno consentito di rinvenire nella sua disponibilità anche 100 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio e 210 dollari americani, che da ulteriori accertamenti sono risultati essere stati asportati nel pomeriggio precedente in spiaggia ad un bagnante.



Il Gip di Gorizia ha convalidato l'arresto e imposto all'indagato l'obbligo di dimora nel Comune di Gorizia e l'obbligo di firma giornaliero. Complessivamente, il Comando provinciale Carabinieri di Gorizia nel fine settimana di Ferragosto ha impiegato 129 pattuglie che hanno controllato 670 persone e 139 esercizi commerciali.