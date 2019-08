Spaccio nel locale, stop per dieci giorni

Ieri, personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno provveduto alla notifica del provvedimento di sospensione dell’attività per 10 giorni al bar Alla Piazza di Ampezzo. La misura è stata adottata dal Questore di Udine Manuela De Bernardin Stadoan perché gli uomini dell’Arma avevano documentato come le pertinenze del locale erano diventate un punto di riferimento per persone dedite allo spaccio e all’assunzione di stupefacenti, attività culminata con un arresto.

In un’occasione, tra l’altro, la cessione dello stupefacente era avvenuta alla presenza di un minore di 14 anni. “La sospensione”, spiegano dalla Questura, “si è resa necessaria per scongiurare ulteriori gravi conseguenze all’incolumità e alla salute delle persone. La tutela dell’ordine, della sicurezza e della salute pubblica prevale sul diritto dell’iniziativa economica. Il periodo di chiusura ha, perciò, finalità dissuasiva della pericolosa frequentazione”.