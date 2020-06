Spara alla moglie e poi si toglie la vita

Tragedia questa mattina ad Abano Terme, in provincia di Padova. Un uomo di 85 anni, Ottorino Pellegrin, originario di Padova, ha impugnato la sua arma da fuoco, una pistola calibro 7.65, e ha esploso un colpo in direzione della moglie, ferendola in pieno petto.

Lei, Diana Marchiol, 69 anni, originaria dell'Alta Val del Torre, del piccolo paese di Lusevera, in provincia di Udine, versa in gravissime condizioni, accolta d'urgenza in ospedale. Dopo averle sparato, il marito ha rivolto l'arma contro sé stesso, esplodendo un secondo colpo. È morto sul colpo.

Pare che la tragedia sia maturata in un clima di tensione che da tempo tormentava la coppia di pensionati. Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia di Abano Terme e del Nucleo Investigativo di Padova.