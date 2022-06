Sparatoria a Bibione, continua la caccia all'aggressore

Massima diffusione alle immagini che ritraggono il fuggitivo albanese di 55 anni che ieri ha ferito tre persone, tra cui un friulano, a Bibione. A chiedere supporto sono i Carabinieri di Portogruaro che indagano sul caso e sono in azione per recuperare l'uomo. "Chiunque dovesse vederlo - scrivono i militari dell'arma - è pregato di contattare il numero di emergenza 112".

La sparatoria è avvenuta alle 7 nella località balneare, prima in via Pirano, poi nel parcheggio di un palazzo tra via Andromeda e via della Vega.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono stati esplosi tre colpi. L’uomo che ha sparato è ancora in fuga ed è ricercato.

L’episodio ha coinvolto anche un 60enne di Latisana, intervenuto per provare a sedare la lite e colpito alla testa con il calcio della pistola. Il friulano non sarebbe in pericolo di vita, a differenza di un albanese 30 enne residente a Cesarolo, colpito da un proiettile al capo e tuttora ricoverato all’ospedale di Mestre, in gravissime condizioni. Un terzo ferito, anche lui non grave, è un uomo di nazionalità albanese.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Pordenone.

L'uomo ricercato era stato condannato il 22 maggio, per minacce con il coltello ai danni di uno dei tre feriti, episodio accaduto due anni fa, come confermato da fonti investigative, che non escludono che l'antefatto possa rappresentare almeno una parte del movente.

Le ricerche sono proseguite per l'intera giornata, ancora senza esito. L'uomo potrebbe essere ancora armato.

Il furgone che ha utilizzato per spostarsi nelle due abitazioni in cui ha ferito le tre persone è stato, invece, ritrovato alla prima periferia della città.

Si stanno analizzando anche le videocamere del trasporto pubblico locale per capire se si sia allontanato dalla località turistica in bus. I Carabinieri hanno anche allestito alcuni posti di blocco in varie località della zona.