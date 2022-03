Sparatoria a Colloredo, morto un uomo, grave una donna

Gravissimo fatto di sanque, questa mattina, nella frazione di Caporiacco di Colloredo di Monte Albano. Intorno alle 9.30 è scattata una sparatoria, nella quale un uomo del posto, Enzo Minisini, di 72 anni, ha perso la vita, mentre una donna di 43 anni, di origine africana e residente a San Vito al Tagliamento, è rimasta ferita in modo serio, raggiunta da colpi d’arma da fuoco; è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso.

Non è ancora chiara l'esatta dinamica di quanto accaduto, sulla quale stanno facendo luce gli uomini della Polizia di Stato e i militari dell'Arma dei Carabinieri, che hanno messo sotto sequestro una pistola ritrovata a terra e interdetto l'area, in mezzo ai campi, per eseguire tutti i rilievi.

Secondo le prime ipotesi, ancora in attesa di conferma da parte degli inquirenti, che mantengono il massimo riserbo sulla vicenda, la vittima avrebbe sparato alla donna, per poi rivolgere l'arma contro sé stesso. Ci sono, tuttavia, alcuni elementi che si stanno vagliando per escludere il coinvolgimento di terzi nel delitto.

Sul posto anche il medico legale e il personale sanitario, che ha prestato le prime cure alla donna ferita.

I due erano giunti nella zona periferica, in mezzo a campi e vigneti, presumibilmente a bordo del veicolo della donna, ritrovato sulla scena del crimine. La 43enne è stata ferita con due colpi di pistola che l'hanno raggiunta alla scapola e al ginocchio, un elemento che potrebbe avvalorare l'ipotesi che l'uomo le abbia sparato mentre si stava allontanando.

L'arma è stata rinvenuta a poca distanza dal corpo della vittima, altro elemento che accredita la possibilità che a sparare sia stato il 72enne.

La 43enne è stata sottoposta a intervento chirurgico d'urgenza per estrarre i due proiettili. Le sue condizioni sono gravi, ma i sanitari, benché abbiano riservato la prognosi, non la considerano in pericolo di vita. Una conferma, in questo senso, è arrivata anche dal Procuratore di Udine Massimo Lia, che fa sapere come “al momento ogni ipotesi rimane aperta. Stiamo effettuando accertamenti sull'arma trovata in loco”. Da chiarire, in particolare, a chi appartenesse la pistola.

Sul posto anche il sindaco Luca Ovan, che conosceva bene la vittima, sconvolto dalla notizia, come del resto tutta la comunità.

Minisini, classe 1949, aveva tre figli; aveva a lungo lavorato all'estero e, da qualche tempo, si era trasferito a Colloredo di Monte Albano da Majano.

Due delle tre figlie sono giunte sul luogo del ritrovamento del cadavere per il riconoscimento. L'anziano era separato dalla moglie da molti anni. S'ignora che tipo di rapporto avesse nei confronti della donna.