Sparatoria a Colloredo, un morto e una donna ferita in modo grave

Tragedia, questa mattina, nella frazione di Caporiacco di Colloredo di Monte Albano. Intorno alle 9.30 è scattata una sparatoria, nella quale un uomo del posto, E.M., di 72 anni, ha perso la vita, mentre una donna, molto più giovane, della quale non si conoscono ancora le generalità nè il legame con la vittima, è rimasta ferita in modo serio, raggiunta da colpi d’arma da fuoco; è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso.

Non è ancora chiara l'esatta dinamica di quanto accaduto, sulla quale stanno facendo luce gli uomini della Polizia di Stato e i militari dell'Arma dei Carabinieri, che hanno messo sotto sequestro una pistola ritrovata a terra e interdetto l'area, in mezzo ai campi, in una zona boschiva, per eseguire tutti i rilievi.

Sul posto anche il medico legale e il personale sanitario, che ha prestato le prime cure alla donna ferita.

Secondo le prime ipotesi, la vittima avrebbe sparato alla donna, per poi rivolgere l'arma contro se stesso. Ma, come detto, i dettagli di questo tragico fatto di sangue restano ancora tutti da chiarire e gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo.