Sparatoria a Trieste, due fermi e un arresto

Proseguono le indagini dopo la sparatoria in via Carducci, in pieno centro a Trieste, nella quale sono rimaste ferite sette persone, due delle quali in modo grave.

Sono in stato di fermo d'indiziato i due uomini in fuga che ieri mattina sono stati bloccati alla barriera autostradale del Lisert. Una terza persona, invece, è stata arrestata in città. Un'operazione delle forze speciali si è svolta nel pomeriggio nel quartiere di San Vito e, in particolare, in un edificio nel quale è stata fatta irruzione.

Secondo quanto si è appreso gli uomini delle forze dell'ordine avrebbero individuato nello stabile alcune persone che sarebbero coinvolte nell'aggressione. Sull'operazione la Questura mantiene il più stretto riserbo, ma potrebbe questa essere collegata all'arresto. Un'ampia zona del quartiere, che si trova in collina, è stata chiusa alla cittadinanza.

"Un episodio simile, con armi da fuoco in un contesto urbano, è evento che normalmente a Trieste non si verifica. Ha determinato sconcerto a Trieste", ha detto il Procuratore capo Antonio De Nicolo.

Allo stato l'ipotesi di reato configurata è tentato omicidio con l'uso di armi da fuoco. Secondo le prime informazioni sembrerebbe che i feriti appartengano tutti a una delle due fazioni rivali, di operai kosovari, che si sono fronteggiate in quello che agli occhi degli inquirenti parrebbe configurarsi come un agguato.

L'azione era chiaramente diretta nei confronti del gruppo avverso, in un contesto di rivalità tra due fazioni di operai che si fronteggiavano da tempo con denunce incrociate, ma con il rischio che potessero essere coinvolte altre persone del tutto estranee alla vicenda.

Si tratterebbe di una controversia interna alla comunità kosovara, in particolare a una lotta tra due famiglie. Le persone coinvolte hanno tutte età compresa tra i 20 e i 40 anni e sono considerate perfettamente inserite nel tessuto sociale; si tratta in particolare di operai del settore edile. Secondo quanto si è appreso, l'antagonismo tra le due famiglie sarebbe dovuto a un appalto che una delle due 'fazioni' avrebbe sottratto all'altra secondo modalità che quest'ultima ha considerato scorrette. Un'altra ragione sarebbe quella di un rapporto sentimentale tra una ragazza e un ragazzo appartenenti ai due nuclei.

Quello di sabato mattina sarebbe soltanto l'ultimo atto di una lotta che, in passato, era stata caratterizzata da risse e scontri e viene definita dagli inquirenti come una spedizione punitiva.