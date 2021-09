Sparatoria a Trieste, tavolo in Prefettura

Si è tenuto questa mattina il tavolo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato d’urgenza in Prefettura dopo la sparatoria di sabato mattina in via Carducci, in pieno centro a Trieste. Al Comitato hanno partecipato, tra gli altri, anche il procuratore Capo di Trieste, Antonio De Nicolo, e il sindaco Roberto Dipiazza.

"La città è altamente sicura e, con un'ulteriore assegnazione di 50 militari e sei poliziotti (da parte del Ministero dell'Interno, ndr), destinati ai controlli sul territorio, sarà possibile prestare più attenzione ad alcune aree meno monitorate, lontane dal centro storico e dalla movida”, ha sottolineato il Prefetto di Trieste, Valerio Valenti.

“Quanto accaduto in via Carducci”, ha ribadito il Prefetto, “è collegato a una faida tra due famiglie kosovare, che coinvolge una ventina di persone in tutto e non incide sul livello di sicurezza della città. L'attenzione va indirizzata a ciò che è possibile fare per prevenire ulteriori episodi o seguiti di questa vicenda e ciò che concretamente faremo è verificare la possibilità di revocare i permessi di soggiorno di chi si è reso protagonista di queste vicende sebbene non penalmente responsabile".

"Un'attenzione particolare - ha aggiunto Valenti - sarà data al settore dell'edilizia, campo in cui queste famiglie sono titolari di ditte, sia con un'azione congiunta di Polizia di Stato e Guardia di Finanza sia attraverso un protocollo di intesa con Regione, cassa edile e sindacati per promuovere una maggiore circolarità di informazione e trasparenza sul regime degli appalti dei privati".

“Inoltre”, puntualizza Valenti, "ho rivolto una sollecitazione alle forze di polizia tutte affinché segnalino al Questore sistematicamente le cattive frequentazioni di bar ed esercizi pubblici per sospendere o revocare la licenza a quei locali che rappresentano il punto di ritrovo di persone con precedenti e che delinquono".

L'attenzione si concentrerà, infine, anche sulle "modalità d’ingresso dei minori stranieri kosovari sul territorio nazionale, che arrivano alla soglia dei 18 anni e poi, grazie alle ditte edili, ottengono la conversione di permesso di soggiorno in permesso di lavoro: andremo a verificare la modalità con cui questa conversione avviene. Anche se nell'ultimo periodo questo fenomeno si è ridotto".