Sparatoria di Mortegliano, non ce l'ha fatta il ferito

Non ce l'ha fatta il 24enne afghano raggiunto alla testa da un colpo d'arma da fuoco sabato mattina, nei campi di Mortegliano. Il giovane era stato ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a Udine, dove oggi è deceduto.

Cambia, dunque, l'ipotesi di reato a carico delle due persone fermate, inizialmente per tentato omicidio, per la sparatoria. Si tratta di un 45enne di orgini campane residente a Tavagnacco, che avrebbe sparato materialmente il colpo, e del suo complice, un cittadino originario dell'Honduras, di 30 anni.

Il fatto di sangue sarebbe maturato all'interno di un contesto malavitoso, legato allo spaccio di stupefacenti. Sarebbero stati rinvenuti, infatti, migliaia di euro in contanti, forse provento di una rapina finita in sparatoria, destinati all'acquisto di droga.

Sul caso gli inquirenti e la Procura mantengono il massimo riserbo. Nella vicenda è coinvolto anche un quarto uomo, straniero, che si accompagnava con l'afghano; è stato sentito dal magistrato come testimone dei fatti.

È stata trovata anche la vettura, una Volkswagen. Da una prima ricostruzione, i quattro uomini si erano incontrati per questioni di droga. Poi qualcosa è andato male.