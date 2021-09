Sparatoria di Trieste, anche gli aggrediti erano armati

Proseguono le indagini per chiarire tutti i dettagli della sparatoria di via Carducci, che sabato mattina ha sconvolto la città di Trieste. A quanto si apprende da fonti degli inquirenti, anche i componenti della famiglia di kosovari aggrediti avevano un'arma da fuoco. Dai fotogrammi dell'evento già visionati dalla Polizia di Stato si vede uno di loro impugnare una pistola. Allo stato, perà, non ci sono elementi che indichino che l'arma sia stata utilizzata.

L'uomo è una delle quattro persone già arrestate sabato. Gli altri cinque, tre arrestati nel capoluogo giuliano e i primi due fermati in fuga al Lisert, appartengono invece tutti alla famiglia rivale, quella che ha organizzato la 'spedizione punitiva'.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle indagini in relazione alle armi impugnate e utilizzate nel corso del fatto di sangue. In merito alle due persone fermate poco dopo l'azione nei pressi della barriera autostradale - che ricade nel distretto giudiziario di Gorizia - il gip del Tribunale locale ha convalidato oggi i provvedimenti di fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per entrambe.

Il fascicolo passerà ora alla Procura di Trieste, probabilmente già nella giornata di mercoledì. Il gip del Tribunale di Trieste si è riservato, invece, la decisione sulla convalida degli altri quattro arresti. I quattro sono attualmente detenuti uno al Coroneo, due a Tolmezzo e uno a Udine. Alle udienze ha preso parte il sostituto procuratore Chiara Degrassi. "Non intendiamo rilasciare commenti su quanto emerso in udienza. Attendiamo la decisione del giudice", si limita a riferire all'Ansa il Procuratore capo Antonio De Nicolo.