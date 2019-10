Sparatoria di Trieste, omaggio internazionale ai due agenti uccisi

Proseguono le visite in Questura a Trieste e le attestazioni di vicinanza per gli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, uccisi venerdì scorso nella sparatoria. Società sportive, associazioni del mondo imprenditoriale, semplici cittadini e anche di tanti velisti e turisti in città per la Barcolana hanno reso omaggio ai due poliziotti.

Il ricordo arriva anche dall’estero, come il minuto di raccoglimento tributato in memoria dei due agenti morti a Trieste e di quelli di Parigi caduti nell’adempimento del loro dovere. La cerimonia si è svolta questa mattina all’interno della Missione dell’Unione Europea (EEAS-CSDP) Eupol Copps di supporto alla Polizia Palestinese, con la partecipazione dei componenti la Police Advisory Section (Italia, Slovenia, Olanda, Finlandia, Svezia, Danimarca, Belgio, Estonia e Canada), della Rule of Law Section (Italia, Spagna e Palestina) e degli altri componenti italiani la Missione.

Questa mattina, infine, presso la locale Scuola Allievi Agenti, alla presenza del direttore, dottoressa Maria Giulia Barbosio, il Questore Giuseppe Petronzi ha partecipato alla cerimonia di conferimento degli alamari ai 456 frequentatori del 206esimo corso di formazione e istruzione, atto che – dopo il primo semestre di corso - segna il passaggio da Allievo Agente ad Agente in prova e all’acquisizione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria. Toccante il minuto di raccoglimento per ricordare Matteo e Pierluigi.