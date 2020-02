Sparatoria in Questura a Trieste, i due poliziotti freddati con sette colpi

Matteo Demenego e Pierluigi Rotta sono stati uccisi da sette colpi di pistola, sparati a brevissima distanza. E’ questo l’esito dell’autopsia eseguita sui corpi dei due agenti della Polizia di Stato, freddati in Questura a Trieste dal 29enne dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran il 4 ottobre.

I proiettili non hanno lasciato speranza ai due poliziotti: il decesso, per entrambi, è stato pressoché immediato. Il primo a essere colpito è stato Rotta, al quale Meran è riuscito a sfilare la pistola dalla fondina; l’agente è stato raggiunto da tre proiettili al petto, all'addome e alla schiena. Pochi secondo dopo è toccato a Demenego, che era nell'ufficio vicino. I quattro proiettili in questo caso non sarebbero arrivati frontalmente, ma mentre il poliziotto si stava girando e lo hanno raggiunto alla clavicola e al fianco sinistri e alla schiena. Lo rende noto oggi Il Piccolo.

L'esame autoptico era stato eseguito il 12 ottobre da Fulvio Costantinides, il medico legale incaricato, affiancato da Denny Fuliani. Ora la perizia è a disposizione del sostituto procuratore Federica Riolino, titolare del fascicolo sul duplice omicidio, e del procuratore Carlo Mastelloni. Ancora non è chiaro se gli elementi emersi consentiranno di sciogliere un dubbio, ovvero se ci sia stata o meno una colluttazione prima degli spari. Atteso a breve anche l'esito degli accertamenti eseguiti della Scientifica di Padova che dovrebbe consentire di chiarire l’esatta dinamica della sparatoria.

A fine marzo, invece, sarà resa nota la consulenza tecnica psichiatrica eseguita sul 29enne domenicano che, a fine dicembre, è stato trasferito dal Coroneo al carcere veronese di Montorio.