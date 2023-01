Sparatoria in Questura a Trieste, Meran è ancora pericoloso

Alejando Augusto Meran è ancora pericoloso e pertanto deve restare ricoverato in una Rems. La Corte d’Assise d’Appello di Trieste, nella valutazione prevista ogni sei mesi, ha confermato la pena inflitta in primo grado al cittadino dominicano dopo l’udienza di venerdì.

Meran lo scorso marzo era stato assolto per vizio totale di mente dall’accusa di duplice omicidio dopo, che nel 2019, aveva sparto e ucciso i due agenti di polizia Matteo Demenego e Pierluigi Rotta.

La corte, vista la pericolosità del soggetto, ne aveva disposto il ricovero in una Rems (una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza che, in base alla legge 81 del 2014, hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari) per almeno 30 anni, ricovero mai avvenuto perché non ci sarebbe posto nelle strutture presenti in Italia. Meran, dunque, resta per il momento ricoverato nel carcere di Verona.