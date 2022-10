Sparatoria in Questura, appello contro la sentenza di assoluzione

La vicenda giudiziaria di Alejandro Augusto Stephan Meran non sarà chiusa con la non imputabilità per vizio totale di mente.

La Procura generale di Trieste ha impugnato la sentenza di primo grado, che aveva stabilito la non colpevolezza dell’uomo che ha ucciso i due agenti della Polizia di Stato Pierluigi Rotta e Matteo Demenego il 4 ottobre del 2019 nella sparatoria all’interno della Questura di Trieste.

La notizia era stata anticipata dallo stesso procuratore Carlo Maria Zampi che ora ha depositato l’atto che chiede di "disporre una nuova perizia collegiale per accertare lo stato di mente dell'imputato al momento del fatto e, all'esito, dichiararlo colpevole e condannarlo", definendo "erronea l'assoluzione dell'imputato".

Il suggerimento della Procura generale è di incaricare una nuova perizia da affidare a un collegio composto "da almeno tre luminari in materia" che valutino le condizioni psichiche di Meran e le conclusioni raggiunte dai consulenti e periti che hanno operato finora.

Meran, al momento, è ancora nel carcere di Verona, in attesa che si liberi un posto in una delle Rems (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza che, in base alla legge 81 del 2014, hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari) dove, in base alla sentenza di primo grado, dovrà trascorrere almeno 30 anni vista la sua pericolosità.