Sparatoria in Questura, udienza preliminare per Meran

Oggi, in Corte d'Assise del Tribunale di Trieste, davanti al giudice Massimo Tomassini, è iniziata l'udienza preliminare del procedimento a carico di Alejandro Augusto Stephan Meran, l'uomo ritenuto responsabile della morte dei due agenti della Polizia di Stato, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, e di sette tentati omicidi di altrettanti poliziotti che, il 4 ottobre 2019 in Questura a Trieste, tentarono di fermarlo.

In Aula si discuteranno gli esiti della perizia psichiatrica, eseguita sul cittadino dominicano da un pool di quattro esperti. Dall'esame sarebbe emerso che, al momento della sparatoria, Meran era capace d'intendere e di volere, anche se si trattava di una capacità fortemente ridotta a causa di un disturbo da stress post traumatico da ricondurre a un grave episodio di abuso che risale all'infanzia.

L'udienza si tiene a porte chiuse. Meran - detenuto a Verona e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio all'ospedale di Borgo Trento - non è in aula. All'esterno è in attesa la madre Betania.