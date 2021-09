Sparatoria in via Carducci, sei feriti a Trieste

Questa mattina, poco prima delle otto, a Trieste c'è stata una sparatoria in pieno centro, in via Carducci, all'esterno del bar Royal. L'azione armata - probabilmente una spedizione punitiva - ha coinvolto due gruppi di stranieri, serbi e kossovari.

A quanto si apprende, ci sono sei feriti, due dei quali sarebbero in condizioni preoccupanti.

Due persone sono state fermate a distanza di pochi minuti dall'aggressione lungo l'autostrada A4, all'altezza di Monfalcone. Avevano ancora con loro le armi.

Sul posto, grande mobilitazione delle forze dell'ordine con Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia locale, e del personale sanitario.

A quanto si apprende, si tratterebbe di una lite iniziata a mani nude e poi degenerata con colpi di arma da fuoco.

L'area è stata 'cinturata' dagli agenti della Polizia di Stato. Sul posto la Squadra Mobile che sta cercando di ricostruire l'accaduto in base anche alla visione delle immagini delle telecamere della sorveglianza della zona e ascoltando i testimoni presenti al momento della sparatoria.

Tra i residenti, svegliati dagli spari, anche Andro Merkù. Ecco la sua testimonianza