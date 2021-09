Sparatoria in via Carducci, sette feriti a Trieste

Questa mattina, poco prima delle otto, a Trieste c'è stata una sparatoria in pieno centro, in via Carducci, all'esterno del bar Royal. L'azione armata - probabilmente una spedizione punitiva - ha coinvolto due gruppi di stranieri, serbi e kossovari.

A quanto si apprende, ci sono sette feriti (inizialmente si era parlato di sei persone coinvole), due dei quali in condizioni serie.

Due persone sono state fermate a distanza di pochi minuti dall'aggressione lungo l'autostrada A4, all'altezza del Lisert. Avevano ancora con loro le armi.

Sul posto, grande mobilitazione delle forze dell'ordine con Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia locale, e del personale sanitario.

A quanto si apprende, si tratterebbe di una lite iniziata a mani nude e poi degenerata prima con spranghe e poi con colpi di arma da fuoco.

L'area è stata 'cinturata' dagli agenti della Polizia di Stato; le forze dell'ordine hanno attivato anche diversi posti di blocco in città. La Squadra Mobile sta cercando di ricostruire l'accaduto in base anche alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e ascoltando i testimoni presenti al momento della sparatoria. Le indagini sono coordinate dalla pm di turno, Chiara De Grassi.





Le ragioni alla base del regolamento di conti non sono ancora del tutto chiare. Sarebbero da ricercare in questioni irrisolte di rivalità tra i due gruppi cominciate mesi fa. In Procura erano già state depositate diverse denunce incrociate per minacce e stalking che erano sfociate in procedimenti penali. I relativi fascicoli saranno ora scandagliati per approfondire la situazione.





Compito della Procura sarà stabilire se, negli ultimi giorni, si siano verificati fatti ulteriori che abbiano fatto precipitare la situazione fino a organizzare l'agguato con armi da fuoco. La Squadra Mobile della Questura di Trieste nelle prossime ore sentirà i feriti che sono in grado di parlare per chiarire i contorni della vicenda e identificare tutti i componenti della banda. Le indagini dovranno chiarire anche la provenienza delle armi utilizzate nell'azione. Allo stato, l'ipotesi di reato configurata è tentato omicidio.





AsuGi, in una nota, informa che la chiamata al 112 è arrivata pochi minuti prima delle otto. "E' stato attivato immediatamente il protocollo delle maxi emergenze del 118 con invio dell’automedica e a seguire ulteriori cinque ambulanze AsuGi e una della Croce Rossa. Sono giunti tempestivamente sul posto infermieri, operatori socio sanitari - compresi quelli che concludevano l’orario notturno - e il responsabile del 118. In pochi minuti è stata messa in atto tutta l’organizzazione necessaria e l’impegno degli operatori (tre medici, sei infermieri, sei operatori socio sanitari, sei autisti e tre soccorritori della croce rossa)".