Sparatoria nei campi di Mortegliano, in aula la ricostruzione

Dai cellulari dei due imputati spuntano le foto di una Beretta uguale a quella che uccise Rahmani Zazai e le chat che mettono in luce i rapporti tra di loro.

E’ quanto è emerso durante il processo in Corte d’Assise a Udine che vede imputati per rapina e omicidio in concorso Raimondo Raiola, campano di 45 anni residente a Tricesimo, e Yorge Wilfredo Martinez, honduregno di 31 anni residente a Tavagnacco. Il 6 giugno 2020 i due sarebbero dovuti andare, assieme a Zazai e a un altro afghano, a Torino per una partita di droga.

Ma la spedizione, giunta nelle campagne di Mortegliano, si tramutò in rapina. Martinez e Raiola, rispettivamente con spray urticante e pistola in mano, si fecero consegnare dagli afghani 4mila euro destinati all’acquisto della stupefacente, per poi farli scendere dall’auto. A questo punto dalla Beretta partirono due colpi, uno dei quali colpì Zazai alla testa. Morì in ospedale due giorni dopo.

Durante l’udienza, il luogotenente dei Carabinieri Luca Zanatta ha spiegato che nel cellulare di Raiola sono state rinvenute alcune foto di una Beretta 98 Fs tenuta in mano dall’imputato. Nello smartphone di Martinez, invece, sono state trovate tre chat, una del 24 maggio con la quale l’honduregno metteva in contatto Raiola e Zazai, una del 4 giugno nel quale i due imputati si mettevano d’accordo per l’acquisto dello spray al peperoncino e una presumibilmente con la vittima nella quale si prendevano accordi per il viaggio. Inoltre, dai tabulati telefonici risulta che Raiola effettuò il 25 maggio e tra il 4 e 5 giugno due viaggi a Torino.

Alle domande del pm Elena Torresin e degli avvocati difensori di Raiola, Massimo Cescutti, e di Martinez, Giovanni Donazzolo, hanno riposto anche altri militari dell’Arma, che hanno ripercorso le tappe delle indagini, dall’individuazione dell’auto usata nella rapina all’identità di Raiola e di Martinez, fermati la mattina e la sera del giorno stesso. In particolare, Raiola collaborò con gli inquirenti consegnando il fucile a pompa e alcuni pezzi della Beretta regolarmente detenuti. I pezzi della pistola, tra i quali mancava la canna, erano stati appena puliti e oliati. Quando Raiola seppe di dover essere sottoposto allo stub, il tampone che rivela tracce di polvere da sparo, consegnò anche la canna e rese spontanee dichiarazioni.