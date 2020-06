Sparatoria nella zona del cimitero a Mortegliano

Sparatoria questa mattina di sabato 6 giugno 2020 nella zona del cimitero in via Tomba a Mortegliano. Si tratterebbe di un regolamento di conti tra cittadini stranieri.

Lo conferma il Procuratore Capo di Udine Antonio De Nicolo: "la vicenda è ancora molto confusa - ha dichiarato a Telefriuli -. Ci sono più persone coinvolte. Stiamo lavorando. Si procederà con ogni probabilità per tentato omicidio".

Una persona sarebbe stata fermata dai Carabinieri della Compagnia di Latisana e dal Nucleo Investigativo di Udine. La persona ferita, attinta da un colpo di arma da fuoco, è in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita.

Del fatto è stato informato subito anche il sindaco del paese.