Spariscono le piante dalle aiuole, incastrata la ladra

Nell'ultimo periodo, agli agenti della Polizia Locale di Tavagnacco erano arrivate numerose segnalazioni dell'Ufficio Manutenzioni del Comune per la sparizione di diverse piante messe a dimora nelle aiuole del paese, per abbellire le aree urbane. Così, gli agenti della Municipale hanno avviato un'indagine. L'ultimo dei furti aveva, peraltro, colpito un'aiuola recentemente piantumata. Le piantine erano sparite dopo poco.

Grazie alla visione delle immagini della videosorveglianza, un sistema che permette alla Polizia Locale anche di monitorare i furbetti dei rifiuti, e che si rivela strumento estremamente utile in diverse circostanze, è stata individuata la persona che rubava le piantine. Si tratta di una donna della zona che è stata denunciata a piede libero per furto, aggravato perché commesso su beni destinati alla pubblica fede.

Grazie alle telecamere installate in paese, gli agenti prevengono e reprimono reati legati al conferimento indiscriminato di rifiuti, inciviltà che poi pesa sulle tasche dei cittadini per quanto riguarda la bonifica. In particolare quando si tratta di rifiuti speciali, ad esempio l'amianto. Sono state installate con questa finalità anche delle foto-trappole, molto ben mimetizzate, per frenare questi fenomeni.