Sparite le offerte del presepe solidale del ristorante Ancona Due

La cassetta contenente le offerte del presepe solidale della pizzeria Ancona Due è stata rubata nella notte tra sabato e domenica. A raccontarlo, attraverso i social, gli stessi titolari del locale di viale Tricesimo a Udine che da molti anni rinnovano la tradizione della natività con una iniziativa benefica della quale anche il capitano dell'Udinese Totò Di Natale è stato a lungo testimonial.

"Da oltre 15 anni il presepe dell'Ancona Due raccoglie fondi poi interamente destinati alla Fondazione Progettoautismo Fvg. Questa notte la cassetta delle offerte è stata rubata, sradicata dal presepe" fanno sapere. "Un gesto deplorevole che di sicuro non interrompe la nostra catena di solidarietà" scrivono ancora Maria e Vincenzo Pisacane, invitando a far girare il post il più possibile per condannare il fatto.