Specializzati in furti e truffe, espulsi dal Paese

Questo pomeriggio, gli agenti della Questura di Pordenone hanno allontanato dal territorio nazionale con accompagnamento al confine italo-sloveno di Fernetti, due cittadini rumeni, un uomo di 33 anni e una donna di 31, gravati da una lunga lista di precedenti per furti in appartamento, lesioni personali, minacce, ingiurie, riciclaggio, truffe telematiche e su internet.

I provvedimenti disposti dal Questore di Pordenone Marco Odorisio sono stati convalidati questa mattinata, nel corso dell’udienza celebrata davanti al Giudice del Tribunale di Trieste – Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea. I due rumeni, che non potranno fare ritorno in Italia per i prossimi cinque anni, erano stati rintracciati dai poliziotti lunedì mattina, verso le 10.30, durante un controllo del territorio; nei pressi del Bronx, gli agenti hanno notato una Volkswagen Bora blu, con targa tedesca e cinque persone a bordo, due uomini e tre donne.

Fermati per un controllo, i cinque passeggeri hanno fornito indicazioni vaghe, insospettendo i poliziotti, che li hanno invitati negli Uffici della Questura. E’ così emerso che il conducente e una delle tre donne erano gravati da numerosi precedenti per reati commessi tra Padova, Treviso, Venezia e Udine; lui era stato controllato 208 volte, mentre lei 88. Gli altri tre connazionali (non presenti nelle banche dato delle forze dell’ordine) erano appena arrivati in Italia dalla Romania, con un volo atterrato all’aeroporto di Treviso.

Sussistendone i presupposti normativi, è stato quindi adottato l'allontanamento, convalidato dal Tribunale di Trieste che ha evidenziato come “pendono vari procedimenti per condotte truffaldine compiute a mezzo telefono, modalità di per sé insidiosa, che agevola il raggiro in danno della popolazione; e che su tali premesse e sulla base dei frequenti ingressi in Italia, allo scopo di attuare condotte illecite, risulta fondato il giudizio di pericolosità sociale”.