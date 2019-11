Spelacchio friulano a Udine: posizionato e subito rimosso l'albero di Natale

Posizionato e poi rimosso l'albero di Natale donato dal Comune di Forni di Sopra. Udine non vuole essere da meno di Roma. Vi ricordate di 'Spelacchio', l'albero di Natale con pochi rami e in pessime condizioni, poi diventato fonte di tante polemiche e prime pagine di giornale? Una situazione simile, con epilogo diverso, è avvenuta questo pomeriggio nella capitale del Friuli. Il secondo abete donato dal Comune carnico non è piaciuto all'amministrazione, tanto che ne ha chiesto subito la rimozione e la sostituzione. L'allestimento e il repentino smontaggio sono avvenuti questo pomeriggio in piazzetta del Lionello. Di fronte all’ingresso di Palazzo D’Aronco, in attesa di una pianta più in salute, al momento è presente solamente la base di sostegno.

Ricordiamo che lunedì scorso, quando era stato innalzato il primo albero posizionato in piazza Duomo e donato sempre dal sindaco Marco Lenna, il sindaco Fontanini aveva dichiarato che “questi due abeti confermano l’amicizia che lega Udine alla Carnia, territorio montano sempre pronto a donare e spesso purtroppo dimenticato dallo Stato centrale”.