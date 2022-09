Spende quasi 25mila euro alle slot con il bancomat aziendale

Ha giocato alle slot machine con il bancomat aziendale, spendendo quasi 25mila euro in tre mesi e mezzo: oggi ha patteggiato 10 mesi di reclusione e 900 euro di multa, pena sospesa. Si è conclusa così davanti al gup di Udine Mariarosa Persico la vicenda giudiziaria di un 42enne di Udine.

Tra luglio e novembre 2021, l’uomo ha utilizzato per ben 111 volte - in media una al giorno - la carta dell’azienda per cui lavorava, una ditta di catering con sede a Livorno, per pagare il conto da 24.800 euro della sala slot.

Scoperto l’ammanco, l’azienda ha bloccato la carta e denunciato l’accaduto. Il dipendente infedele era stato anche immortalato dalla videosorveglianza della sala giochi. Nel calcolare la pena è stato tenuto conto del fatto che il 42enne, una volta individuato, ha restituito a rate l’intera somma sottratta.