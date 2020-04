Spesa solidale, a Grado già raccolti 42mila euro

“Ringraziamo di cuore tutte le persone che, con grande generosità, hanno contribuito a donare il proprio contributo all’associazione Protezione Civile di Grado per la Spesa Solidale: in pochi giorni sono già stati raggiunti 42mila euro di donazioni", dichiara il Sindaco dell'Isola d'Oro, Dario Raugna. "Nel segno della massima trasparenza, trasmettiamo un primo report delle donazioni, che aggiorneremo periodicamente, poichè le continuano ad arrivare”.

Grazie al centralino che è stato istituito (che risponde tutti i giorni allo 0431-898123 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.30) e all’assistente sociale, la procedura per la consegna della Spesa Solidale alle persone con difficoltà economiche si è snellita, così si è potuto intervenire prontamente nei casi urgenti e tutte le famiglie bisognose sono state assistite.

L’Assistente sociale, che costituisce la regia di questo sistema messo in atto dall’Amministrazione comunale, processa tutte le richieste in arrivo, assegnando alla Caritas le emergenze di natura economica e a Croce Rossa Italiana quelle alimentari e di prima necessità. Dalla presa in carico delle schede di assegnazione inviate dall’Assistente sociale, i Volontari Cri confezionano le borse della spesa in base ai componenti e alle patologie presenti nel nucleo familiare.

Gli aiuti vengono consegnati al domicilio dei richiedenti nell’arco massimo di 24 ore, rispettando le disposizioni di servizio Cri relative all’emergenza Covid-19, come Dpi, modalità di consegna e disinfezione di sede e mezzi.

I nuclei familiari in carico a Croce Rossa Italiana sono 44, di cui 29 erano già seguiti e sostenuti attingendo alle donazioni, alle risorse del Banco Alimentare e al fondo comunale annuo di 5.000 euro; altri 15 si sono aggiunti in questi giorni, ma i numeri sono destinati a crescere. I nuclei familiari sono in prevalenza unipersonali (57%), suddivisi in egual misura tra maschi e femmine.

Le persone a oggi assistite sono complessivamente 97, inclusi 21 bambini e 11 ragazzi. In poco più di una settimana sono aumentati del 50% i nuclei familiari assistiti da Croce Rossa Italiana con generi alimentari e di prima necessità a causa dell’emergenza sociale Covid-19.

“Grazie alla Protezione Civile, alla Caritas, alla Sogit e alla Croce rossa per essere riusciti a organizzarsi in tempi brevissimi a gestire tutte le richieste che sono pervenute", scrive ancora Raugna. "Oltre ai fondi della Protezione Civile e al contributo comunale di 10mila euro che abbiamo già stanziato a favore di Cri e Caritas, come amministrazione stiamo lavorando per la gestione dei buoni spesa erogati dallo Stato d’accordo con l’Ambito Socio Assistenziale. Inoltre, stiamo pianificando misure da adottare nel prossimo bilancio di previsione che rafforzeranno il fondo sociale".