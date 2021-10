Spilimbergo, incendio nella notte in un'abitazione

Intorno alle 4, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo sono intervenuti a Spilimbergo, in via Isonzo, in un'abitazione privata dove si è sviluppato un principio d'incendio con produzione notevole di fumo, a causa di un guasto di natura elettrica che ha interessato un impianto.

Sono stati fatti uscire gli abitanti che, per fortuna, non sono rimasti intossicati. I pompieri hanno messo in sicurezza gli ambienti e aerato i locali; a quel punto, la famiglia ha potuto fare rientro in casa. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.