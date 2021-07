Sport in lutto, si è spento mister Giuliano Zoratti

È scomparso la scorsa notte dopo aver lottato a lungo contro il male mister Giuliano Zoratti. Il 13 luglio avrebbe compiuto 74 anni.

Dal 1966 al 1968 aveva giocato in Serie C con la maglia dell'Udinese come centrocampista, poi in Serie D nella Pro Gorizia fino al 1975. È qui che, nello stesso anno, iniziò la carriera di allenatore, per poi entrare nel 1977 nello staff di Massimo Giacomini nel ruolo di suo vice in quella storica cavalcata verso la A con il doppio salto dalla C. Sempre da vice lo segue per un decennio nelle esperienze con Milan, Torino, Napoli, Triestina e Perugia.

L'esordio da primo allenatore è sulla panchina della Pro Vercelli, dove rimane dal 1986 al 1990, sempre in Serie C2. Ci sono poi la Massese, la Triestina, il Livorno, la promozione in B con la Reggina e poi ancora l'Avellino, l'Alessandria, la Juve Stabia, il Novara.

Allena quindi dal 2000 al 2006 la Cormonese in Eccellenza, l'Itala San Marco in Serie D, nuovamente la Pro Gorizia in Eccellenza, lo Jesolo in Serie D e in C2. Dal 2006 al 2010 allena ancora l'Itala San Marco portandola nel 2008 all'approdo tra i professionisti e, nelle stagioni successive, a due salvezze in Lega Pro Seconda Divisione.

Nel campionato 2012-13 porta l'Unione Fincantieri Monfalcone dell'Eccellenza alla Serie D. Seguono il Lumignacco e ancora Ism Gradisca dove torna nel 2017/18. È stato opinionista per Telefriuli nelle trasmissioni legate all'Udinese e al calcio dilettanti.