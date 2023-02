Sportello anti-mobbing, richieste in aumento a Gorizia e Trieste

Il Covid ha lasciato il segno anche nelle relazioni sui posti di lavoro con un aumento dell'aggressività, in particolare di chi occupa posizioni dirigenziali e del cambiamento delle condizioni occupazionali. E' uno degli aspetti registrati dal report dello Sportello antimobbing di Gorizia, rivolto anche all'area triestina, presentato oggi in Municipio dalla coordinatrice, Teresa Dennetta, e dalla consigliera delegata alle pari opportunità, Marilena Bernobich.

"Si tratta di un servizio molto importante - ha sottolineato quest'ultima - soprattutto in periodi come quello attuale, in cui la società risente ancora pesantemente degli effetti, non solo fisici e psicologici del Covid 19 ma anche, spesso di mutate condizioni lavorative. Il Punto d'ascolto aiuta le persone che ritengono di subire comportamenti inadeguati a individuare gli strumenti più idonei a recuperare la propria autostima e la serenità".

Come ha spiegato la coordinatrice Dennetta nell'anno appena trascorso c'è stata un crescita dei casi trattati, in particolare di uomini. "I colloqui con i professionisti del team sono stati in totale 214 - ha evidenziato - dei quali 172 per supporto legale, 31 per sostegno psicologico e 11 per consulenza con il medico del lavoro. In totale le persone che hanno beneficiato del servizio del PdA sono state 80, delle quali 42 donne e 31 uomini, tra nuovi e reiterati soggetti. Le categorie dei lavoratori in cui si trovano gli utenti provengono in parte anche dal pubblico impiego: 27 utenti di cui 10 uomini, 17 donne".

Sulle 80 persone che si sono rivolte allo Sportello antimobbing oltre il 70% sono nuove "a dimostrare - ha precisato la Dennetta-, che la gran parte dei casi trattati in precedenza sono stati risolti ma anche che il problema mobbing è ancora fortemente presente".

Il Punto di Ascolto di Gorizia nasce da un progetto in partenariato tra l’associazione S.O.S Abusi Psicologici ODV ed il Comune di Gorizia. Il PdA è uno strumento che la Regione Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione gratuitamente per i cittadini che in difficoltà cercano soluzioni nei contesti e nell’ambito lavorativo. Il PdA offre un servizio di supporto legale, medico del lavoro e psicologico con un gruppo di lavoro costituito da un’operatrice di accoglienza, un avvocato giuslavorista, una psicologa psicoterapeuta e da un medico del lavoro.

L’accoglienza avviene previo appuntamento telefonico cui può seguire il colloquio, con garanzia di anonimato, sia in presenza sia da remoto: i professionisti forniscono, infatti, assistenza in presenza, telefonicamente, via skype e piattaforma WhatsApp, anche in conferenza con il sindacato.

Il Punto di Ascolto è situato a Gorizia, c/o Centro Lenassi in via Vittorio Veneto, ed è attivo il martedì e venerdì dalle 12 alle 17 e il giovedì dalle 9 alle 17. Ha carattere sovraprovinciale e comprende anche l'area triestina. Le consulenze sono gratuite, riservate anche in anonimato, è possibile accedervi anche telefonicamente allo 0481 383515 e via e-mail a: antimobbing.gorizia@gmail.com.

È possibile visitare ed avere notizie sull’attività anche dal sito https://www.antimobbing.it/, dove sono raccolte tutte le informazioni relative al Punto di Ascolto. Le professionalità presenti: psicologo psicoterapeuta dott. Paolo Ballaben, medico del lavoro dott. Andrea Campanile e avv. Teresa Dennetta, con funzione di coordinatrice.