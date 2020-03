Spostamenti non autorizzati, 18 denunce nel Friuli Occidentale

Nell’ambito dei controlli per il rispetto delle misure di contenimento alla diffusione del Covid-19, i Carabinieri della Compagnia di Sacile hanno denunciato (in base all'art. 650 del c.p.) 18 persone inottemperanti alle prescrizioni del Dpcm, che consente spostamenti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.

Nel dettaglio, l'11 marzo a Sacile sono stati sorpresi un 49enne di Caneva, con segnalazioni di polizia, che viaggiava a bordo di furgone che intendeva restituire, e un 69enne di Conegliano, pensionato che girovagava senza motivo in auto. Venerdì 13, tra Aviano e Sacile, i militari hanno denunciato quattro cittadini ghanesi, due dominicani e un avianese: tutti hanno fornito motivazioni non valide per spostarsi.

Sabato 14 a Sacile, i Carabinieri hanno sorpreso due 60enni trevigiani che volevano raggiungere un centro commerciale pordenonese senza valida giustificazione. Ieri, a Sacile, i militari hanno denunciato un 44enne serbo residente ad Arzignano, con segnalazioni di polizia, che alle 2 di notte è stato sorpreso nella stazione dei treni senza documenti e permesso soggiorno; oltre che per inottemperanza al Dpcm, è stato denunciato anche per violazione della normativa sul soggiorno degli stranieri.

Sempre ieri, i Carabinieri hanno scoperto e denunciato due uomini, un 62enne e un 52enne, che si erano introdotti da una porta secondaria all'interno di un locale di via Lacchin. La titolare del bar sarà segnalata alla Prefettura per omessa sospensione dell'attività commerciale.

Oggi, infine, è stato denunciato un 62enne di Prata che stava girando in auto senza motivo nella zona di Ghirano.