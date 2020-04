Spostamenti non autorizzati, 193 multe in Fvg

Bilancio positivo, nella giornata di ieri, per i controlli per il rispetto delle misure di contrasto all'emergenza Coronavirus. Sono state, infatti, 193 le multe comminate in regione, a fronte di 4.856 autocertificazioni vagliate dalle forze dell'ordine sul territorio.

Un numero in diminuzione rispetto alle giornate precedenti, quando erano state sanzionate rispettivamente 244 persone lunedì e 263 martedì.

Dai dati diffusi dalla Prefettura di Trieste emerge che due persone sono state denunciate per falsa attestazione sull'indentità, mentre sono otto le denunce per altri reati.

Continuano anche le verifiche sul rispetto di Dpcm e ordinanze regionali negli esercizi commerciali. Ieri sono stati 1.719 i controlli, al termine dei quali tre titolari sono stati sanzionati e un'attività è stata temporaneamente chiusa.