Spostamenti non autorizzati, 244 multe in Fvg

Continuano i controlli e le sanzioni per chi si trova fuori casa senza un valido motivo. Nella giornata di ieri, in Fvg sono state fermate dalle forze dell'ordine 4.414 persone. Le multe, come riporta la Prefettura di Trieste, sono state 244, alle quali si aggiungono sei denunce per altri reati.

Sempre positiva l'attenzione degli esercizi commerciali della nostra regione alle disposizioni. Complessivamente, sono state eseguite verifiche in 1.664 negozi e solo in un caso è stata comminata una sanzione.