Spostamenti non autorizzati, dieci denunce a Trieste

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus. I numeri della Prefettura di Trieste segnalano 565 persone sottoposte a verifica della propria autocertificazione. Sono stati dieci i cittadini denunciati per l'inottemperanza al Dpcm, mentre tre persone sono state denunciate per altri reati.

Decisamente più positiva la fotografia del rispetto delle regole da parte degli esercizi commerciali controllati: a fronte di 486 verifiche, infatti, le forze dell'ordine non hanno comminato alcuna sanzione.