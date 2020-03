Spostamenti non autorizzati, prime denunce in Fvg

Anche in Fvg sono scattati i controlli delle Forze dell’ordine, chiamate a verificare se le persone abbiano validi motivi per spostarsi. Ricordiamo, infatti, che alla luce del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore dal 9 marzo i movimenti sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e per motivi di salute.

La Polizia di Stato di Pordenone ha denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (ex art. 650 del codice penale) sette persone che non hanno saputo dare giustificazioni in ordine ai loro spostamenti o non avevano validi motivi per uscire di casa. La Questura di Pordenone ha provveduto a effettuare anche le verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, contattando le aziende o i titolari e datori di lavori indicati dalle persone controllate, riscontrando la correttezza di quanto dichiarato. I controlli proseguono in tutta la provincia di Pordenone.

Anche i Carabinieri di Tolmezzo hanno denunciato tre persone per violazione delle prescrizioni imposte dal Decreto. Si tratta di una coppia di coniugi trevigiani controllati a Forni di Sopra e di un giovane carnico trovato nella serata di ieri a Tolmezzo: si trovavano fuori dai rispettivi comuni di residenza senza giustificato motivo.

Anche la Polizia di Stato di Udine ha provveduto nella notte a denunciare due persone. Si tratta di un udinese sorpreso girovagare a lungo in auto, per le strade della città, senza una meta fissa. L'uomo, fermato all'1.30 di notte, ha riferito agli agenti di annoiarsi a casa. La seconda denuncia è scattata nei confronti di un ragazzo, residente in altro comune della provincia, fermato mentre stava tornando nel proprio domicilio dopo aver trascorso la serata a casa di amici per una cena in compagnia. Anche in questo caso, ovviamente non sussistevano i motivi necessari e urgenti per i quali è ammesso lo spostamento.

I controlli della Polizia Ferroviaria, della Squadra Mobile e della Squadra Volante proseguiranno anche nei prossimi giorni. Solo nella giornata di ieri sono state acquisite 47 autocertificazioni da parte di automobilisti trovati alla guida tra Udine e l'hinterland; tutte saranno controllate ed esaminate.

Prime sanzioni anche per i locali che non hanno rispettato le stringenti regole imposte sull'orario di apertura (6-18) e sulle distanze di sicurezza.

Per tutti quelli che necessitano di spostarsi per comprovate ragioni di lavoro, necessità o salute (e solo per quelle!), in allegato trovate il modulo di autodichiarazione, valido per tutto il territorio italiano. L'indicazione #iorestoacasa non è un motto, è una cosa da fare!