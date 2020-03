Spostamenti non giustificati, cinque nuove denunce

Altre persone sono state denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Sacile perchè trovate fuori casa senza un valido motivo. A Porcia, vicino al laghetto della Burida, i militari di Fontanafredda hanno denunciato un 23enne albanese, residente a Pordenone e con segnalazioni di polizia, che passeggiava nel parco, e due 25enni, entrambi di Pordenone, seduti su una panchina, incuranti delle disposizioni vigenti.

A Fontanafredda, in via Antonini, i Carabinieri della Radiomobile hanno controllato un 24enne di origini marocchine, residente ad Aviano e già noto alle forze dell'ordine. Ai militari che lo hanno fermato per un controllo ha detto che stava rientrando a casa dopo essersi recato al Sert di Sacile per assumere metadone, sottoscrivendo la relativa autodichiarazione. Il punto in cui si trovava, però, non era lungo il tragitto più breve tra il Sert e la sua residenza; oltretutto, attraverso la direzione del Dipartimento Dipendenze di Pordenone, si è accertato che non è prevista alcuna terapia farmacologica al martedì. Il giovane ha quindi fornito e sottoscritto false dichiarazioni a pubblico ufficale ed è stato denunciato alla Procura di Pordenone.

Infine, a Sacile, in via Cavour, i militari della Radiomobile hanno controllato un pedone 41enne della Costa d’Avorio, domiciliato a Sacile, irregolare sul territorio e con precedenti di polizia. Non è stato in grado di giustificare il suo spostamento e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un grinder e di residui di marijuana che ha detto di aver appena fumato. E' stato quindi denunciato e segnalato quale assuntore di stupefacenti alla Prefettura.