Spostamenti senza motivo, 22 persone denunciate

Ieri tra Tricesimo, Martignacco, Majano e Povoletto, i Carabinieri del Norm e delle stazioni locali hanno denunciato 17 persone che sono state sorprese a transitare in strada senza giustificazioni, in violazione alle prescrizioni previste dal decreto di contenimento per il Coronavirus.

Tra loro anche due cittadini extracomunitari, denunciati anche perché trovate in possesso, rispettivamente di un grammo e due grammi di hashish.

E poi, a Udine, Martignacco e Fagagna, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine e delle stazioni locali hanno denunciato a piede libero altre cinque persone perché sorprese a transitare in strada senza giustificazioni, sempre in violazione delle prescrizioni previste dal Dpcm dell'11 marzo.