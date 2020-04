Spostamento autorizzato, ma guida ubriaco e con patente scaduta

Nel pomeriggio di ieri, il personale del Norm - Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Palmanova, nell’ambito dell’attività finalizzata a garantire il rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 disposte a livello nazionale, ha effettuato un controllo nel comune di Fiumicello. Qui, intorno alle 16 i militari hanno fermato una vettura condotta da 68enne del luogo che ha dato la sua autocertificazione: stava andando a fare la spesa.

Durante il controllo, però, i militari hanno accertato che il pensionato si era messo alla guida in evidente stato di ebrezza. Aveva infatti un tasso superiore a 1,50 g/l. La vettura, quindi, è stata posta sotto sequestro e affidata in custodia giudiziale al soccorso stradale.

Non è tutto: la patente di guida era scaduta da tempo e il mezzo non era stato sottoposto a revisione periodica. Il pensionato è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Udine per guida in stato di ebrezza.