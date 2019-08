Spray al peperoncino al concerto di Salmo a Lignano: 12 intossicati

Panico al concerto del rapper Salmo, a Lignano, ieri sera lunedì 12 agosto. Una dozzina di giovani che stavano assistendo al concerto, tra cui alcuni minorenni, sono stati soccorsi dal personale sanitario presente sul posto dopo aver respirato una sostanza urticante o irritante mentre assistevano al concerto alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro. Dodici le persone soccorse dal personale sanitario sul posto, mentre sei sono state portate in ospedale e tra queste ultime una in codice giallo.



L'ipotesi è che qualcuno abbia spruzzato una sostanza irritante, probabilmente dello spray al peperoncino, provocando difficoltà respiratorie e irritazioni.



Al concerto erano presenti circa cinquemila persone. L'esibizione più volte è stata interrotta per poi proseguire. Al momento dell'irrorazione dello spray si sono vissuti diversi momenti di panico fra la folla e il rischio che si ripetesse una tragedia simile a quella accaduta a Corinaldo durante il concerto di Sfera Ebbasta è stata davvero alta.

Il rapper Salmo, accortosi che qualcosa non stava andando per il verso giusto, è sceso dal palco per soccorrere alcune ragazzine che avevano accusato malori.