La Polizia locale di Pordenone è intervenuta in centro città per fermare una rissa tra due colombiani. Un trentenne, che stava minacciando con un collo di bottiglia rotto un connazionale, non appena accortosi dell'arrivo degli agenti gli si è scagliato contro, brandendo il vetro rotto. Per fermarlo, gli agenti della Polizia locale hanno usato lo spray al peperoncino.