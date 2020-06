Spunta un'auto nell’alveo del fiume Isonzo

Oggi, il personale dei Vigili del Fuoco di Gorizia ha provveduto a recuperare dall’alveo del fiume Isonzo un’auto semisommersa in prossimità della passerella di Gradisca d’Isonzo. Vista la complessità delle operazioni, è stato necessario mettere in campo personale specializzato in tecniche speleo-alpinistiche, di soccorso acquatico nonché gli specialisti sommozzatori del Nucleo di Trieste.

Le operazioni di imbrago della vettura, risultata rubata e avvistata il 7 marzo scorso, sono state agevolate dall’utilizzo di un’imbarcazione a idrogetto gestita da tre unità dei pompieri del Comando di Udine abilitate alla navigazione e al soccorso in ambito fluviale e alluvionale.

L'intervento, coordinato dall’Unità di Comando Locale posizionata in prossimità della passerella, sono iniziate alle 8.30 e si sono concluse dopo circa quattro ore di lavoro al quale hanno contribuito, in maniera sinergica e coordinata, 22 Vigili del Fuoco. Al termine delle operazioni, i pompieri hanno ricevuto il plauso della Sindaca Linda Tomasinsig che ha voluto personalmente incontrare e salutare, assieme al referente della Prefettura di Gorizia Antonio Falso, il personale intervenuto.