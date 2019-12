Spunta un cadavere alla foce Tagliamento

Il cadavere di un uomo è apparso questo pomeriggio nella zona della foce del Tagliamento, sul versante veneto. Come riferito dal Gazzettino, la salma è apparsa a non molti metri dal faro di Bibione, in una zona raggiungibile in barca o a piedi. Immediatamente è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Michele, i Vigili del fuoco e gli uomini della Polizia locale.

Al momento è ignota l'identità dell'uomo, ma è molto probabile possa trattarsi del 59enne scomparso dal 1 dicembre da Codroipo; la sua auto era stata ritrovata nei pressi del ponte di Madrisio, tra Varmo e Morsano al Tagliamento, dove si erano concentrate, senza esito, le ricerche.

Il corpo è stato recuperato non appena ottenuto il nullaosta della Procura di Pordenone, ma al momento si esclude il coinvolgimento di terzi.