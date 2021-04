Il corpo di un uomo è stato avvistato questa mattina, alle 7, nelle acque di Marano Lagunare, vicino alla zona del cimitero. La salma è in fase di recupero da parte dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli.

Operano i militari della Guardia Costiera di Porto Nogaro.

Non ci sono ancora indicazioni circa la sua identità. Non risultano in provincia di Udine persone di cui è stata denunciata la scomparsa di recente. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Latisana.